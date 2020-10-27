京滬高鐵調整票價　擬推靜音車廂開內地先河

京滬高鐵公司近日發表公告，決定調整京滬高鐵票價，推出計次季票等新型票制產品，並同步實施折扣、票價有加有減等市場化票價機制，新的票價政策將由今年12月23日起實施。值得一提的是，京滬高鐵還將試點推出靜音車廂服務。

京滬高鐵公司董事會秘書趙非表示，這次調整價格是京滬高鐵開通9年來首次。由於該高鐵有部分商務客流的出行頻率非常高，為了便於這一部分旅客，該公司研究推出了一個帶票價折扣的靈活計次季票產品。

趙非強調，這次推出的政策核心不是漲價，是糾偏。他舉例，從北京到上海坐的最快的車復興號，和較慢約6個多小時的列車，都是同一票價。這樣導致客流不均衡，最快的列車乘客特別多。這次通過建立一個有升有降的票價調節機制，目的是平衡運輸能力，讓京滬高鐵發揮更大作用。

至於靜音車廂，據指在香港以外地區的首次推出。趙非稱，推出這項服務主要是普通車廂嘈雜聲多，導致車廂廣播需要相應調大，以免被雜音遮蓋，卻導致部分乘客反感。靜音車廂服務就是為了給旅客提供安靜舒適的乘車環境，乘客購票時可自行選擇車廂。

針對有人提出靜音車廂到底靜音到甚麼程度？能不能講話？手機是否都要調校成震機？趙非回應稱，乘客如果打電話要離開車廂，在列車的連接處通話。但假如乘客選擇了靜音車廂，但行為卻未符合以上要求，乘務員便會及時規勸。