新冠肺炎：喀什多26宗無症狀感染　不排除出現超級傳播者

內地周二（27日）公布新增16宗新冠肺炎確診病例，全部為境外輸入。近日出現大量無症狀感染者的新疆喀什地區，過去一日再多26宗無症狀感染個案，全部為密切接觸個案。自上周六（24日）首名無症狀感染者出現至今，喀什累計164人感染。耶魯大學公共衞生學院副教授陳希警告，不排除當地出現超級傳播者。

內地新增確診病例分別出現在上海、陝西、河北、四川、北京、內蒙古、黑龍江、福建、山東及廣東。另過去一日全國新增50宗無症狀感染者，除山現在喀什的個案，其餘均為境外輸入。至今內地共85,826人確診，當中4634人病亡。

針對喀什這次疫情至今全部為無症狀感染者，陳希周一表示，新冠肺炎有數天的潛伏期，如果喀什地區的感染者發現較早，可能會表現為無症狀，但不代表這些感染者未來不會出現症狀轉為確診病例。而當地疫情的病毒源頭至今未確定，以一個新冠病人平均可感染3人推算，意味當地已出現二代、三代甚至更多傳染病例，也不能排除出現了超級傳播者。另考慮到傳染發生在工廠，工人以年輕人為主，無症狀的機會率更高。

另有分析猜測，無症狀感染者比例增加或與新冠病毒的變異有關。陳希認為，亞洲地區發現的一些新冠病毒已經與北美、南美發現的毒株存在差異，從病毒學角度看，病毒總是越來越適應人體，它為了大量傳播依附於人體，毒性會逐漸下降，也會愈來愈難被發現，因此可能令無症狀感染的比例增加，但由病毒突然變異引發大量無症狀感染者的可能性比較低。

中國疾控中心主任高福周一在武漢舉行的第十五屆國際基因組學大會上便表示，未來可能還會有更新的冠狀病毒，現在是COVID-19，以後可能會有COVID-20、COVID-30。