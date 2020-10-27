打工婦遇冧山泥罹難　事隔一月家屬未能領回遺體

陝西韓城楊女士上月工作時遭遇山泥傾瀉，不幸身亡。惟事發後整整一個月，楊女士的遺體仍停放在殯儀館內，當地政府部以事故仍在調查為由，不准家屬領走遺體。

死者女兒王女士稱，46歲的楊女士生前在陝西韓城市象山礦廠區一間加工廠上班。9月26日下午1時許，家人接獲通知，楊女士工作的廠房後方一座土山發生山泥傾瀉，多座廠房被埋。事發時工廠內其他工人都及時逃跑，惟獨楊女士一人在廠房內被埋。

事發後王女士得知母親的遺體在殯儀館，但殯儀館不允許王女士和家人領走遺體，指必須有公安和應急管理局的人同意，家人才能領走。王女士於是找當地多個部門協助，但截至周一（26日），家人仍無法將遺體帶走下葬。

據當地街道辦負責協調此事的工作人員稱，事發後因聯絡不上涉事工廠的負責人，因此事故調查陷入僵局。由於不是刑事案件，警方只能要求涉事工廠負責人前來問話。但王女士指出，據她所知工廠負責人已在事發地附近安排工人重新開工。她和內媒記者曾試圖聯繫工廠負責人均不果。王女士表示，現在希望見到母親遺體，弄清事故真相。

據記者從韓城多名官方人士處獲悉，由於事件仍處在調查階段，死者遺體需要封存，待調查有結果才可協調家屬將遺體下葬，調查結果一般在事故發生後60個工作天內會完成。另當地民政部門已給楊女士的家屬1萬元人民幣（約1.18萬港元）撫恤金，待調查結果及責任認定完成後，將依法要求相關責任人對死者家屬賠償。