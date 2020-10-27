罰員工做100下深蹲致橫紋肌溶解症　公司賠1.6萬人民幣

北京一名員工因連續兩天未完成任務，而被公司罰做100下深蹲，次日患上橫紋肌溶解症，遂將公司起訴至法院索賠。北京市第三中級人民法院周一（26日）認定涉案公司違反法律規定，侵害員工健康權、身體權，應負擔70%責任，判公司需賠償1.6萬元（人民幣，下同，約1.85萬港元）。

原告張某於某公司任職品牌拓展總監，某日，該公司行政總裁李某及其助理曲某在微信工作群中發布信息，要求包括張某在內的員工每天邀約一名客戶來公司，若未能完成，則要做深蹲或掌上壓。張某因未達標，連續兩天在辦公室做了100下深蹲。

次日，張某小腿腫脹嚴重、無法自主行走、排尿呈深褐色等症狀，被醫院診斷為橫紋肌溶解。張某認為是公司導致其身體受傷害，故起訴要求賠償其醫療費、誤工費、精神損害賠償金等共計6.4萬元（約7.39萬港元）。

涉事公司回應稱，並未強迫員工做深蹲，這一要求是張某所在部門自行約定的激勵措施，所做次數也不是公司強制的，並非體罰，實際張某僅做了約50下深蹲。張某作為成年人，應能根據個人身體狀況判斷可承受的運動量，且下班後到實際就診期間相隔約一天，不知道張某曾否做其他運動，其損失不應由公司負責。

經鑑定，張某所患橫紋肌溶解症與過量運動存在直接因果關係。法院經審理認為，案涉微信群是為發布工作任務、了解後續情況而建立，李某與曲某為公司管理人員，在公司工作微信群中發布的信息，對員工具有約束力。但張某應對自身身體素質及運動程度、運動風險具有一定認知，因此綜合全案證據，法院判決認定張某承擔30%的責任，公司承擔70%的責任。