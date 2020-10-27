內地破假冒名牌鞋案　涉案金額達1.5億人民幣

福建省寧德市公安經濟犯罪偵查部門近日破獲一宗特大銷售冒牌商品案，拘獲疑犯6人，涉案金額達1.5億元（人民幣，下同，約1.76億港元）。

今年6月，寧德省周寧縣公安局經偵大隊在網上發現「A曉雨品質潮鞋終端」微信號，通過其朋友圈、淘寶等網絡平台，銷售多款國際知名品牌的鞋，當中銷售的部分鞋甚至是品牌廠商尚未正式上市銷售的產品，且銷售價格和品牌官網公開的銷售價格差距懸殊。

經過3個月偵查，在福建省經偵總隊的牽頭下，省、市、縣三級公安共抽調54名民警組成兩個行動組，於上周三（21日）同時在廣州、莆田兩地開展收網行動，成功查封6所地下工場、5個倉庫、11個微商工作室，除逮獲6名疑犯，現場傳喚56名製假人員，扣押現金76萬元（約89萬港元），凍結相關嫌疑人微信、支付寶帳戶金額500多萬元（約586萬港元）。

其後，警方再扣押假冒多個奢侈品牌的鞋和半成品共22.7萬多對，查封各類涉案機器50多台。案中平台經營長達5年之久，涉及全國20多個省區市，案件正在進一步調查中。