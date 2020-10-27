東部戰區某旅接裝紅旗17　野戰防空系統機動性強

解放軍主導的媒體周一（26日）在微博發布，東部戰區某合成旅近日舉行紅旗17防空導彈的授裝接裝儀式。近期台海軍事局勢升溫，作為對台主力的東部戰區公布有關消息，格外惹人關注。

紅旗17被形容為世上最先進的野戰機動防空系統，是大陸在俄羅斯道爾M1地對空導彈基礎上改良的產品，主要裝備到機械化步兵和裝甲部隊上。該防空系統將雷達、導彈和制導站集於同一裝甲車上，機動性能強，而且雷達天線具有自動穩定系統，能夠在移動期間搜索目標，一旦接到開火指令，從行駛狀態轉為短停發射狀態只需5秒，在海拔3000米以上的高原環境下也能正常運作。

近期美軍頻繁在台海及南海舉行軍演，又一周內兩度宣布對台出售武器裝備，惹來大陸不滿。上月大陸國防部發言人任國強在宣布解放軍東部戰區在台海軍演時曾表示，演習是針對當前台海形勢、維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。他又警告，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁製造事端，無論是以台制華還是挾洋自重，都是痴心妄想，注定是死路一條，玩火者必自焚。