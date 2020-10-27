酒後虐死同居女友2歲兒　無業漢獲死刑

陝西省西安市北郊某小區一名2歲男童，遭母親的林姓男友酒後打死。法庭審理時指，林男除對男童拳打腳踢，用鑊鏟打其頭部，並將男童的臉浸在洗臉盆，並向其灌白酒。周二（27日）上午，西安市中級人民法院依故意殺人罪判林男死刑，剝奪政治權利終身。

經查，31歲的被告林男，案發時無業。他於2018年11月與徐姓女子同居，其後徐女帶同兒子與林男一同生活。期間，林男經常對男童體罰和毆打。2019年6月24日晚上10時許，林男酒後返家，因生活瑣事使用暴力手段導致男童死亡，徐女亦受傷。案發2日後，林男因涉嫌故意殺人被西安市公安局未央分局刑事拘留，同年7月9日經西安市未央區人民檢察院批准逮捕。

西安市中級人民法院認為，被告人林男僅因生活瑣事，竟在醉酒後使用殘忍手段殺害男童，犯罪性質特別惡劣，後果特別嚴重，因此依故意殺人罪對其判刑。

早前報道指，有林男的鄰居劉先生稱，案發時正準備入睡，卻聽到樓下有男子大叫，而男子當時手中舉着一個孩子，可能經已死亡。劉先生稱，男童的母親是小區一家汗蒸館的股東之一，案發當日汗蒸館還正常營業。據汗蒸館的合夥人稱，男童母親案發凌晨多次給其發求救微信，又說兒子被打死，要求代為報警。