歐盟被揭使用海康威視設備　議員促斷絕商業關係

美國去年以參與打壓新疆維吾爾人為由，宣布將28間中國科企及公安部門列入出口管制黑名單，包括影像監控設備商海康威視。但德媒周一（26日）報道，歐盟旗下兩間機構正使用海康威視生產的熱成像相機，用於新冠疫情下監測進出人士的體溫。

《德國之聲》報道，歐盟委員會及歐洲議會使用海康威視的熱成像相機，偵察有沒有進出建築物的人士發高燒，若體溫高於攝氏37.7度，就會被拒絕入內。職員、議員、高級外交官以至部長級官員進入相關建築物時，都必須短暫對上該熱成像相機確定體溫。

報道指，正在出入口使用這些熱成像相機的，包括歐盟委員會位於比利時首都布魯塞爾的主要辦事處貝爾蒙特和查理曼大樓及歐洲議會大樓。兩名匿名職員透露，歐盟高層計劃在布魯塞爾其他辦事處，引入更多同款熱成像相機；而歐盟委員會在當地有多達60棟建築物。歐盟委員會發言人則表示，其他建築物不會使用上述設備。

來自德國綠黨的歐洲議會議員比蒂科費（Reinhard Butikofer）表示，歐盟使用海康威視的技術令人極度不安，批評採購過程中缺乏盡職調查。他斥責，海康威視深入參與對維吾爾人的打壓，促歐盟官員立即建立透明度及承擔後果，並切斷與海康威視直接或間接的商業關係。

報道指，在歐盟的採購網站上沒找到該設備的公開招標；在歐洲議會預算委員會工作的內部人士亦指，歐盟公開紀錄中沒找到相關內容。歐洲議會和歐洲委員會均未有應要求，提供相關文件。海康威視回應報道時則強調，該公司認真看待所有人權報道，一直致力向各地政府澄清外界的誤解。