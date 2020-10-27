51歲台男疑接種流感疫苗命危　未來數天屬關鍵

台灣台中一名51歲男子日前接種賽諾菲藥廠流感疫苗，10天後出現四肢無力、呼吸困難等症狀，目前昏迷，在衞福部豐原醫院加護病房搶救中。台中市衞生局長曾梓展周二（27日）透露，患者出現不良反應，罹患急性周邊神經病變（GBS），院方使用血漿置換術治療，形容這幾天相當關鍵。

患者林男是10月10日接種流感疫苗，期間曾和家人去爬山，10月19日開始出現咳嗽、聲音沙啞等感冒症狀，曾就診，20日因四肢無力、頭暈、想吐，家屬緊急送醫院急診並住院，21日出現呼吸困難轉進加護病房插管搶救。由於他罹患的急性周邊神經病為不明病毒或細菌引發全身免疫細統紊亂，院方上周建議家屬可透過血漿置換術或自費免疫球蛋白注射，將體內過高的免疫抗體排出體外，唯考量免疫球蛋白治療費用不菲，目前患者先採用血漿置換術，待觀察效果再決定。

曾梓展表示，血漿置換術移除患者血液中致病物質成分，同時輸入他人新鮮冷凍血漿，過程中因血漿持續置換，此時使用免疫球蛋白沒有效果，因為立刻又被置換，必須待療程進入下一階段，才會注射免疫球蛋白。

曾梓展指出，GBS是一種多發性神經炎，自體免疫細胞攻擊自體神經組織，有些人會恢復，有些人有少數後遺症，最嚴重也有死亡風險。目前衞生福利部疾管署接獲有善心人士願意資助患者醫藥費，將後續協助，市府也將持續關切男子情況。

台疾管署最新統計，截至周一（26日），台灣有76宗接種流感疫苗後出現不良反應事件，其中4人死亡，死亡個案中有3宗曾注射賽諾非藥廠疫苗、1宗注射國光疫苗，死者年齡介乎62至77歲，死因均為心血管疾病，包括腦出血、心肌梗塞。