六部門推38項新措施　助民企轉型升級應對新冠疫情

內地6個部門近日聯合印發《關於支持民營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》，共推出38項措施，協助民營企業轉型升級，應對新冠疫情打擊。內容包括提升產業鏈水準、降低企業生產經營成本、擴大轉型升級投資等9個方面。國家發改委副秘書長趙辰昕周一（26日）指出，相關措施針對民企的發展困難，政府將圍繞優化環境和強化服務，持續激發民企的活力和創造力。

《意見》由國家發改委、工業和信息化部、中國人民銀行、人力資源社會保障部、財政部及科技部聯合制定，旨在降低民企的營運成本。其中，政府落實階段性降低企業用電價格，一般企業的全年電價可降低5%；政府又批准受疫情影響嚴重的中小企，延期繳交稅款。另外，又對港口、鐵路、機場等實施規範收費。

趙辰昕稱，起草《意見》時，當局考慮了堅持問題導向、長短結合、營造公平環境及力求務實管等四方面。政府將繼續加快電網企業剝離裝備製造等競爭性業務、創新產業用地供給方式等，並鼓勵各地建立統一的民營企業政策信息服務平台，建立民營企業轉型升級問題清單制度。