美售台魚叉岸置導彈　專家：可與美軍組成導彈島鏈

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間周一（26日）公布，國務院批准售台100套魚叉岸防巡航導彈系統（HCDS），包括400枚魚叉反艦導彈，總價約23.7億美元（約184.86億港元）。專家分析，本次軍售所購買的HCDS，可以有效與台灣的雄風二型反艦導彈互補，且與美軍戰略結合，組成導彈島鏈。

據悉，本次軍售案包括400枚魚叉反艦導彈、4枚魚叉訓練導彈、100輛魚叉飛彈岸置防禦系統機動發射車和25輛雷達車等。台灣軍事雜誌編輯宋玉寧分析，魚叉反艦導彈可抗電子干擾，對水面艦艇殺傷力可觀，與台灣的雄風二型導彈互補，將增加解放軍反制及防衛難度。

宋又認為，400枚魚叉導彈並沒有買多，更有可能在建立初期基礎能力後再增購；而25輛雷達車、100輛發射車可以編成25個導彈車中隊，每個中隊攜16枚導彈，相當於2艘巡防艦反艦的火力，對打擊解放軍的登陸船有奇效，同時可以保障台軍的存活率。

魚叉岸防巡航導彈參數

重量●540千克

射程●200至300公里

廠商●美國波音整合防衛系統公司

特色效能●沒輛發射車可搭載4枚導彈，可對沿岸、港灣、陸地上的目標執行攻擊