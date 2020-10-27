美日聯合軍演　美軍揚言運兵釣魚島牽制中國

美國與日本周一（26日）起舉行包括奪島作戰在內的「利劍」聯合軍事演習，駐日美軍司令施奈德中將（Kevin Schneider）表示，美日兩國的綜合部隊運作能力，可用以運送部隊到釣魚島（日稱尖閣諸島）防衞。日本防衞省有關人士認為，美方言論是為牽制在釣魚島周邊活動日益活躍的中國，有日媒恐引發中方反彈。

施奈德與防衞省武官最高領導、統合幕僚長山崎幸二，在海上自衞隊「準航母」直升機護衞艦加賀號甲板上舉行記者會。施奈德表示：「實施聯合演習表明美日同盟力量不斷增強」，又強調今後可能利用兩國整合性部隊運作能力，運送戰備部隊到釣魚島進行防衞。

施奈德又指，美國將繼續向該地區派遣其最先進的軍事力量，美日都在操作魚鷹和第五代F-35隱形戰鬥機。山崎幸二則表示，美日同盟是遠東地區和平與穩定的基石，即使疫情期間，也必須顯示出堅定不移的力量。

美日聯合演習為期11天，來自海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍的9000名美軍，及3.7萬名日方人員、20艘艦船和170架飛機將一起參演。日本自衞隊水陸機動團與美國海軍陸戰隊，期間將在東海無人島模擬奪島兩棲作戰。施奈德今年7月亦曾指，美方有義務在釣魚島問題上幫助日方，考量強化對周邊海域的警戒與監視以支援日方。

美日「利劍」聯合演習為期11天，來自海軍、海軍陸戰隊、陸軍和空軍的9000名美軍，及3.7萬名日方人員、20艘艦船和170架飛機將一起參演。日本自衞隊水陸機動團與美國海軍陸戰隊，期間將在東海無人島模擬奪島兩棲作戰。施奈德今年7月亦曾指，美方有義務在釣魚島問題上幫助日方，考量強化對周邊海域的警戒與監視以支援日方。