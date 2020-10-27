4名正廳級官員　同日受查

王俊峰（左上）、李才（右上）、蘇和（右下）、徐呼和（左下）。

內蒙古自治區紀委監委周二（27日）通報，4名正廳級官員因違紀違法受查，包括自治區應急管理廳黨委書記、廳長王俊峰；呼倫貝爾市政協黨組書記、主席李才；自治區國有資產監督管理委員會前黨委書記、主任蘇和；自治區司法廳前黨委書記、廳長兼自治區監獄管理局黨委書記徐呼和。

55歲的王俊峰曾任阿拉善盟煤炭管理局幹事、包頭市鄉街（煤炭）局煤炭安全生產科科長、內蒙古煤礦安全監察局包頭監察分局副局長、內蒙古煤礦安全培訓中心主任；2015年任內蒙古自治區安全生產監督管理局局長；2018年任自治區應急管理廳黨組副書記、廳長，今年3月升任應急管理廳黨委書記。

58歲的李才，2007年任陳巴爾虎旗旗委書記，2011年任滿洲里市代市長，次年任市長；2014年出任呼倫貝爾市委常委、副市長；2017年任市政協主席直至受查。

65歲的蘇和2003年任內蒙古自治區政府國有資產監督管理委員會黨委委員、副主任；2005年任內蒙古自治區政府國有資產監督管理委員會黨委書記、主任；2018年退休。

另外，66歲的徐呼和，1997年任自治區政法委副書記；2005年任自治區司法廳黨委書記、廳長兼自治區監獄管理局黨委書記；2016年任自治區人大法制委員會副主任委員；2018年重返內蒙古自治區司法廳工作，同年6月退休。