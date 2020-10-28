2女注射蛋白液減肥致感染　全身手術動逾百刀保命

內地兩名女子近日在湖南長沙一間美容院，花費6800元（（人民幣，下同，約7970港元）接受注射式「蛋白液」的減肥療程，未料事後身體多處出現傷口潰爛。為了防止傷口惡化，二人日前分別進行手術，動了117至128刀割掉傷口爛肉，最終被證實感染非結核性分枝桿菌。

內媒周二（27日）報道，32歲來自福建福州的小美和25歲來自上海的小麗，二人均從事美容業，早前在長沙岳麓區的「MK湖南美咖」美容店培訓期間相識。在今年5月，該公司向她們介紹了一款蛋白液產品，聲稱定期注射可達至減肥效果，技術安全且無創。整個療程只需1000元（約1170港元），及後再支付5800元（約6790港元）入會，就獲得15支有關產品。

該蛋白液產品需通過霧化機注射入使用者體內，在想瘦的位置注射。小麗事後向內媒記者展示注射時的相片，可見其背部皮膚出現肉眼可見的針孔狀創口。她憶述：「打完之後有出血和腫的情況，之後我睡了很久。」然而過了一周，原本的針孔傷口逐漸潰爛，並且開始化膿，傷口血液亦在20天後出現硬塊。

同樣的情況亦發生在小美身上，二人擔憂是產品副作用所致，便聯絡產品公司。惟後者解釋是「脂肪從體內到體表」的現象，並將她們帶到私人診所，將身上膿包、皮肉挖掉，然後再用針線縫合傷口。小美和小麗在手術分別被割了128分及117刀，雖然傷口慢慢結痂，但仍需一段時間才能痊愈。小麗指出，身體異狀已影響正常生活，希望上述公司賠償醫療費用及支付經濟補償費用，否則不排除提告。

小麗又質疑，蛋白液應屬於化妝品，不應以「注射」使用，而當時美容院使用的儀器上寫有「needle-free injection gun」，即無針頭注射槍的字樣。涉事美容院負責人事後否認蛋白液是以「注射」的方式進入皮下，「包裝上寫的是外敷，但是有些人為了更快起到效果，會使用『霧化儀器』導入。」

該負責人又否認蛋白液與儀器屬於醫療美容產品，又稱兩名當事人或因個人體質而出現上述問題，強調代理商公司已支付其醫療食宿等費用，也將願意協商其後期產生的誤工費。