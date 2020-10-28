加國皇家騎警接受辯方盤問　否認拖延拘捕孟晚舟行動

加拿大卑詩省最高法院周二（27日）繼續就中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案展開新一輪聆訊，焦點在加拿大與美國當局有否在拘捕行動中濫用程序。拘捕孟晚舟的皇家騎警（RCMP）耶普（Winston Yep）繼續在聽證會上作供。

孟晚舟律師團隊一直主張，孟晚舟2018年12月1日在溫哥華國際機場被捕非法，理由是她在遭RCMP正式拘捕之前，曾被加拿大邊境服務局（CBSA）搜證長達3小時，違反臨時拘捕令「立即」將她拘捕的要求，也濫用程序。

孟晚舟辯護律師佩克（Richard Peck）周二在庭上首先質疑，耶普曾計劃在國泰航空編號CX838的航班拘捕孟晚舟，又質疑對方為何不在孟晚舟落機後立即採取行動。耶普否認有計劃在客機上拘捕孟晚舟，重申這是其上司建議，亦同時否定只要孟晚舟踏出客機，就可容易地拘捕對方的說法，理由是溫哥華國際機場是CBSA的管轄範圍。

佩克此時質疑，耶普大可於孟晚舟在檢查室等候期間、接受邊境人員問話前的整整13分鐘內拘捕對方，但最終沒有這樣做，質疑有關做法違反孟晚舟的權利；耶普回應時指出，邊防人員有其對孟晚舟入境狀況的關注，他亦同意在自己介入前先讓邊防人員完成程序。

佩克亦詢問耶普，有何理由相信孟晚舟在被捕前，已得知美國對她的指控；耶普回應稱，根據文件，華為已知悉正被美方刑事調查，而孟晚舟作為華為的首席財務官，應該知悉此事。

耶普在行動前一晚曾簽署一份宣誓書以領取逮捕令，宣誓書內容指孟晚舟與加拿大沒有任何關係，佩克質疑，耶普在簽宣誓書後數小時，已從CBSA得悉孟晚舟在加國擁有兩處物業，為何不更新或改正宣誓書內容。對此，耶普說自己當時沒有記起宣誓書的內容，並承認：「這是我的錯誤。」