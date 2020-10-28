滾水淋女兒頭酷刑虐打　狠母與同居男友遭刑拘

遼寧撫順日前發生一宗駭人聞聽的虐兒案，一名6歲女童被親母及其同居男友虐待3個月。期間女童慘遭酷刑，包括被滾水淋頭、鐵鉗拔牙、打火機燒嘴、鋼針拮腿、逼吃貓糧，導致其全身數十處骨折，險些送命。目前女童的母親及其同居男友已被刑拘。

女童的父母於2018年離婚，撫養權判歸劉姓母親，但女童直至今年1月才由生父交給劉女。2019年，劉女在網上認識陳姓男子，二人其後相戀並同居，陳男曾因犯搶劫罪在北京被判入獄。今年2月至5月期間，陳男多次在住所以各種理由虐待女童，包括讓其睡地磚、不給蓋被、罰其長時間跪洗衣板、用煙頭燙其身體、逼迫其吞煙頭、吃貓糧貓屎，對女童身體造成嚴重傷害。

劉女作為女童的法定監護人，見陳男虐待女兒時，不但未當場阻止及將女兒送醫，反而與陳男一同毆打女兒。直至今年5月，兩人見女童傷勢嚴重瀕死，才急忙將其送院治療。陳男與劉女又謊稱女童洗澡時被滾水燙傷，又摔倒致骨折，向劉女母親借錢。後來女童的外婆趕到醫院看見孫女傷勢才託其妹報警，並對孫女被虐痛感到自責，而女童生父則表示，早知發生這種事情，怎樣都不會把女兒交給其生母。

女童全身多處骨折，當中有9處能評上傷殘。另女童頭部燙傷嚴重，毛囊壞死，已無法再長出頭發。女童在醫院曾被通知命危，目前在家進行保守治療，其母及同居男友已被刑拘及批捕，待女童傷情鑑定後開庭審理。