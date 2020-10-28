醋男殺害偷情前妻被捕　警通報「展現男子氣概」惹爭議

吉林梅河口市警方日前破獲一宗殺人案，拘捕殺害前妻及其同居男友的張某。惟警方事後在通報文章時，提到兇手的做法是「以結束二人生命展現其男子漢氣概」，有關言論引起大眾不滿，網民認為警方通報用詞不當。至周一（26日），市公安局政治處工作人員回應稱，目前有關文章已作出修改。

案發於本月13日，張某偷配鑰匙潛入前妻家中，發現後者的曹姓男友在屋內，用手掐和繩勒將對方殺害，至晚上又勒死歸家的前妻，犯案後外出躲藏。至上周五（23日）凌晨，他返回梅河口市，將二人屍體分別拋屍門前的下水井。警方翌日接獲報案，並在周日（25日）凌晨拘捕張某。後者目前已被刑拘，案件正進一步審理中。

惟警方通報上述案件時，文章提到「自古姦情出人命」、「張某的做法雖然以結束對方二人的生命展現了自己的男子漢氣概，但帶來的結果就是得到應有的刑罰」，以及「張某雖然是犯罪嫌疑人，但是從某種程度上講也值得同情」等言論，引起大眾不滿。有網民批評，身為公安機關，不應從個人角度出發，發表帶有主觀情感的文章；另有人認為，在案件查清前，就已「姦情」形容兩名死者關係，顯然不合適。

至周一下午，前述文章已被刪除，並重新發文修改此前引發爭議的內容。新通報提到，經查，張某與前妻今年7月離婚，後者與曹男上月同居。據張某供述，他與前妻當初感情不錯，近期對方提出離婚。「在無計可施的情況下」協議離婚，房子歸她所有，這讓非常本分的張某百思不得其解，認為她在離婚前就有外遇。