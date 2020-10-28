警破跨境結算犯罪團夥　上百人出租銀行卡詐騙

湖南長沙公安局周二（27日）通報，當地警方近日成功搗破一個為台灣電信網絡詐騙，提供支付結算的犯罪團夥，共拘捕涉案人員104人。該團夥涉案的銀行卡，涉及79宗大陸各地電信網絡詐騙案，涉案金額數千萬元（人民幣，下同）。

今年4月，長沙警方接獲民眾舉報，有人以高額報酬大量租用他人的銀行卡。警方及後掌握了以台灣男子郭某嘉、湖南嶽陽人李某為首的犯罪團夥的組織架構。至本月15日，在山東、江蘇、福建、廣東、湖南5省多地集中收網，繳獲逾500件作案工具，凍結175個涉案銀行帳戶。

經調查，郭某嘉在去年5月結識台灣人「小傑」、長沙某市場台灣展館負責人李某。小傑自稱在台灣做線上娛樂博彩，需大批個人銀行卡收取結算賭資，並以每張卡每月2000元（約2343港元）的報酬，租來郭某嘉、李某名下的銀行卡。為獲取更大非法利益，張、李用「車」、「車商」、「法人」等代稱，以「分工」的精細化和隱秘性發展下線，開辦大量銀行卡，通過多種速遞方式轉運至台灣，提供在台灣的共犯。

該犯罪團夥規定，一旦銀行卡被凍結處置，「法人」必須去銀行解封解凍，並取出卡內餘款，存入指定的回款帳戶。兩名台灣共犯則以月租形式，給「大車商」郭、李二人支付報酬，經層層抽成後再支付給「法人」。經初步查證，該團夥由去年12月至今，非法獲利450餘萬元（約527萬港元）。

目前，警方以涉嫌詐騙罪、妨害信用卡管理罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、侵犯公民個人信息罪等多項罪名，依法刑事拘留郭、李等19名「車商」，顏某康等52名「法人」。