警方破獲劣質電單車電池租售集團　拘捕24人

上海警方周二（27日）表示，近日發現有商家開發微信程式，向外賣員出租電單車電池圖利。但電池均為劣質產品，使用時存極大安全隱患。警方遂聯同消防及市監等部門，搗破20多家非法租賃超標大功率電池的車行，更查獲安徽省一個非法生產不合格電單車電池的犯罪集團，共拘捕24名疑犯，扣查1800個劣質電池。

警方表示，這是近年首宗摧毀劣質電單車電池犯罪產業鏈的案件。警員本月發現有車行對外租售自行組裝的的大功率電池，遂成立專案組展開調查，發現涉案車行表面上均進行合規格電池的出售租賃業務，但當客人要求大功率電池時，他們便會推薦客人使用有關程式。客人可以選擇自己需要的電池下單支付，選擇離自己最近的商店取貨。在用完電池後，還可更換滿電電池。

警方強調，合格的產品外觀必須有中文廠名、廠址、許可證號、生產日期等資訊，若有遺漏則屬不合格。專案組對程式開發者展開追查，發現一名王姓男子通過招募車行作為線下代理，向速遞、外賣電單車司機提供劣質電池租售服務，非法牟取利益。

警方在本月16日成功拘捕王男。經審訊後，王男承認違法租售劣質電池，累計租賃額已達127萬元人民幣（約150萬港元）。警方目前已以涉嫌生產、銷售偽劣產品罪，對王男及其他疑犯採取刑事強制措施。