涉侵犯用戶權益　工信部通報上海迪士尼等131款App

工信部周二（27日）發布今年第5批關於侵害用戶權益行為的App通報，其中上海迪士尼樂園、快狗打車、樂視視頻等，共131款內地常用手機App上榜，被要求在下月2日前完成整改落實工作，否則將依法嚴厲處置。上海迪士尼度假區同晚回應，涉事App並非獲官方授權，已與工信部進行溝通及啟動調查。

工信部指出，通報是針對近期組織第三方檢測機構對手機應用軟件進行檢查，督促存在問題的企業進行整改。檢測發現，輸入法類、旅遊出行類、電商類、影片類等App問題較多，部分應用商店及移動應用分發平台管理主體責任缺位，開發商存在違規收集用戶個人信息的行為。

被通報的APP中主要問題，包括違規收集個人信息以及強制、頻繁、過度索取權限等。當局後續將對問題突出、有令不行、整改不徹底的相關企業，採取全面下架、停止接入、行政處罰以及納入電信業務經營不良名單或失信名單等措施，依法嚴厲處置。

上海迪士尼度假區同晚在官方微信發布消息，指通報中所提及的App，是由霍爾果斯驢迹軟體科技有限公司開發的「上海迪士尼樂園」應用程式，是未經官方授權開發的假冒App，與上海迪士尼度假區無任何關聯。迪士尼官方表示，為保障上海迪士尼度假區的名譽和權利，已就該假冒應用程序着手調查。