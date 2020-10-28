電車上露背拍照爆爭執　大媽斥年輕女子教壞細路

吉林省長春市近日有一對男女在有軌電車上拍照，期間該女露出肉背，引來車上一名大媽不滿，雙方其後互罵。該對男女認為拍照沒有影響其他人，但大媽則指車上有小孩，男女的行為會對孩子造成不好的影響。事件其後在網上引起議論。

事發於上周二（20日），一對年輕男女當時在車上拍照，期間女子將外套綁至腰間，而內裏是一件露出背部的內衣。車上一名李女士隨即指摘女子衣着坦露，又搔首弄姿，加上女子當時沒戴口罩，認為二人的行為已影響車上其他人。

涉事女子周一（26日）回應，自己目前在英國留學，而之前曾在長春上學4年，想留下對當地回憶，於是特意挑選長春街頭和具特色的有軌電車作背景拍照。她表示當時和攝影師在電車上拍照人像特寫，車上其他乘客都以模糊效果處理，加上各人都戴上口罩，自己又沒有喧嘩，相信不影響他人。若旁人感覺被冒犯，她大可以下車。

她又指出，李女士當時沒表達任何不滿，卻突然拿手機向着她拍照，是侵犯了她的肖像權。對被指胸部「頂到」李女士，女子直斥對方是「搞標題黨」，因為對方當時坐着，她則站在車廂中間拍照，根本不可能出現以上的肢體接觸。她強調，李女士可以看不慣其衣着，卻不能以此當眾侮辱。

針對事件網民的看法不一；有人認為該名女子衣着沒有不雅之處，只是一件露背裝而已，認為李女士思想太保守。不過也有人同意李女士，認為女子打扮的確會對孩子造成影響，更稱女子「要露去外國」。