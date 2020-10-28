新冠肺炎：內地多42宗確診　喀什單日22宗本地個案

內地周三（28日）新增42宗新冠肺炎確診病例，當中22宗本地個案來自新疆喀什，其餘為境外輸入。新疆新增的確診病例，全部由早前無症狀感染者轉為確診。截至周三凌晨零時，新疆現有確診和無症狀感染個案共183宗，均來自喀什疏附縣。由於烏魯木齊早前曾爆發疫情，有專家認為，不排除當地近期將再次進行全民核酸檢測。

是次新疆疫情的首名感染者，是在喀什地區疏附縣對應檢盡檢人員進行定期檢測中發現。喀什地區疫情防控指揮部醫療組一名工作人員表示，喀什地區開展應檢盡檢的背景，是因為7月中旬新疆出現了局部疫情爆發，並在喀什地區出現烏魯木齊輸入和關聯性病例。但喀什地區衞健委黨組書記李林玉周二（27日）表示，經對疏附縣發現的無症狀感染者樣本病毒進行全基因組分析，已排除當地疫情與烏魯木齊疫情病毒的相關性。

因應喀什爆發疫情，烏魯木齊多地社區從周一（26日）起也已對居民開展核酸檢測。有當地市民告訴記者，其所在小區周一便通知居民進行核酸檢測，並要求在兩天內完成。被問當地是否已開展全民核酸檢測，烏魯木齊政府部門工作人員僅以「生命至上，人民至上」回應。國家衞健委專家組成員、北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發指出，烏魯木齊和喀什的人員交往比較密切，所以需要提高警惕。一名新疆疫情防控醫療救治專家組成員則表示，只要烏魯木齊出現一起病例，那全民檢測就會立即實行。

另據內媒查詢遷徒地圖發現，喀什自上周六（24日）爆發疫情後，三天內當地遷入人口規模大跌70%，遷出規模則下降38%。有喀什市市民表示，周日（25日）起疏附縣、疏勒縣社區已經禁止出入。而全國多地疾控部門近日也相繼呼籲市民如無必要，近期勿前往喀什地區。

內地過去一日新增的境外輸入確診病例，分別出現在上海、陝西、廣東、天津、河北、內蒙古、河南和四川；境外輸入無症狀感染者19人。至今全國累計85,868人確診，當中4634人病亡。