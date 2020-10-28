全台戰備訓練操演展開　坦克裝甲車深宵現身街頭

台灣今年第4季「戰備訓練操演周」為期5日4夜，自周一（26日）起在全台各作戰區展開，各類型坦克、裝甲車、導彈車在街頭執行任務。陸軍航空特戰指揮部AH-64E阿帕奇攻擊直升機和UH-60M黑鷹直升機，周四（29日）將降落在新竹高鐵站旁重劃區與民間學校操場，進行油彈整補。

台國防部指出，戰備周演練重點是戰力保存，由作戰區統一策劃，統合轄區內陸、海、空軍部隊演練，採實兵實裝、實地實作，落實全員戰備任務訓練，讓所有部隊藉由地形地物、橋樑涵洞、工廠和地下設施等堅固建築物，運用偽裝方式，達到防護效果。

自周一晚開始，陸軍各作戰部隊與空軍道彈部隊，各種坦克裝甲車與導彈、雷達車紛紛趕往各戰術部署位置。陸軍關渡地區指揮部聯合兵種營第2營與炮兵營展開彈藥裝載、雲豹裝甲車偽裝，以及火炮牽引作業等。

陸軍花東防衞指揮部所屬部隊配合鄰近地形地貌等環境，除使用偽裝網或樹木外，也配合鄰近工廠使用的包裝紙或帆布，替裝甲車進行偽裝。

陸軍第六軍團33化學兵群則趁天色未亮，偵消營官兵全副武裝展開操演任務，派遣重型消毒車、核生化偵檢車等裝備，前往至戰術位置，完成集結地戰力防護任務。

陸軍裝甲584旅聯兵3營官兵於周二（27日）凌晨，由官兵駕駛CM11勇虎坦克、雲豹裝甲車，由新竹湖口開往桃園地區。其中2輛迷彩雲豹裝甲車，更偽裝成黃色工程車，以達到欺敵效果。