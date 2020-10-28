國台辦：台對陸發起軍事威脅　必然死路一條

對於美國在一周內兩度向台灣出售武器，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（28日）批評美國政府一再違背一個中國原則，對此堅決反對；又指民進黨企圖以武謀獨，必然是死路一條。

朱鳳蓮批評，美國再三違背一個中國原則和中美三個聯合公報，向台獨勢力發出錯誤訊號，對此堅決反對。她又批評台灣向大陸發起軍事威脅和挑釁，是不自量力，又指民進黨勾結外部勢力，加劇台海緊張，只會為台灣民眾帶來災難。

今年是台灣光復75周年，朱鳳蓮指當前兩岸關係複雜嚴峻，台獨勢力加緊與外部勢力勾結，不斷謀獨，嚴重違害中華民族根本利益，希望台胞分清利弊，順應歷史潮流與大陸同心合作。

至於淘寶台灣早前因被台經濟部指違反陸資赴台規定被罰，終宣布結束在台經營，朱鳯蓮批評是民進黨進行政治操弄，阻撓限制兩岸經貿合作，試圖制造兩岸「脫鈎」，直接損害的只能是台灣民眾和企業的福祉和利益。

另外，台灣的移民署日前驅逐委託私家偵探跟蹤拍攝香港學運人士的港人李彬豪。朱鳳蓮回應指不掌握實際情況，但表示反對民進黨當局插手香港事務。