百度貼吧APP被控侵犯用戶私隱　事主要求公開道歉

由李彥宏（小圖）掌舵的百度旗下貼吧APP被揭侵犯用戶私隱。

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，近日又因涉違反《網絡安全法》和《消費者權益保護法》被控。上海外國語大學法學院學生陳婷早前入稟控告百度，指其旗下「貼吧APP」濫用用戶地理位置資訊，頻繁發送相關商業廣告﹑侵犯用戶私隱，要求百度母公司北京百度網訊科技有限公司公開道歉。

陳女周二（27日）向內媒交代，她在去年11月使用百度手機應用程式時，發現程式的商業廣告能準確定位到用戶所在地區，遂按合約條款指示，在系統中取消授權。但程式其後的廣告定位依舊準確，陳女認為百度毀約違法，遂向湖北蘄春縣人民法院提告。

陳女認為，百度在消費者明確表示拒絕下，仍向其發送商業性信息，行為違反《消費者權益保護法》第29條；其貼吧APP普通版《隱私政策》亦未對個人信息等條款加粗標紅、未履行提示說明義務，高清版中更隱藏了具體服務條款，屬違反《網絡安全法》。

原告要求被告百度停止侵權行為，並在其貼吧首頁張貼致歉、澄清事實公告，持續10日；又要求被告暫停營業自檢；訟費由被告承擔。案件於本年5月立案，被告百度一方則在6月提出管轄異議，指法院無權管轄本案。縣法院初裁百度勝訴，陳女不服上訴至中院，9月底獲判勝訴，令本案終於能在近日開庭審理。

「有人認為起訴百度沒必要，覺得是小題大做，但一直如此就對嗎？」陳女表示，提告的初衷是希望大眾能自發參與保護個人私隱，免受無良商家侵害。她堅持，若百度不停止侵權，則永遠也不會同意調解。