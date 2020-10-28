蘇澳試射靶彈傳巨響　傳解放軍運9偵察機現身台西南

台灣的中山科學研究院（下稱中研院）周三（28日）上午進行「無高」實彈試射。在宜蘭蘇澳地區，軍方在中正軍港發射靶彈，相信是為配合中研院的試射。而據關注台灣空域動態的組織消息，同日上午解放軍一架運9偵察機飛入台灣西南空域，遭台空軍廣播驅離。

有住在蘇澳鎮的李姓軍事迷表示，上午約9時至9時23分這段時間，中正軍港突然傳出巨響，往窗外一看，只見一道白煙從中正軍港直上天際。李姓軍事迷表示，軍方及漁業署之前有發出射擊通報提醒漁民，但一般民眾可能沒注意，因此被嚇到。而這次中正軍港內發射的應該是靶彈，作用是配合屏東九鵬基地外海的防空導彈攔截演訓。

據台灣的漁業署早前發出的射擊通報指出，中研院分別於本月28、30日，以及11月5、6日，在東南沿海實施海（空）實彈射擊，最大彈道高度為「無限高」，射擊危險區域從九鵬基地延伸至外海。有軍事根據危險範圍劃設推測，這次是進行新型防空導彈長程攔截測試。

另Facebook專頁「台灣西南空域」周三發文指出，當日上午8時許，解放軍一架運9偵察機飛入台灣的西南空域，高度7000米。台空軍兩次廣播驅離。至於周二（27日）飛入相同空域的解放軍一架運8干擾機，據指是台國防自9月中通報解放軍機動態以來首次出現。有軍事學者指出，運8干擾機作用是蒐集電子參數、進行電子干擾，解放軍派罕見地派出該機赴台，目的可能是為了因應近期台軍在相關海空域進行演練。