中國添高原作戰裝備　蓬佩奧向印度陣亡士兵獻花

中國與印度在邊境拉達克地區軍事對峙多月，儘管兩國已舉行多輪談判，惟雙方軍隊仍駐守當地。印媒報道周二（27日），中國將從俄羅斯接收總共121架直升機，並分配予特種部隊；其中一款米171Sh運輸直升機具備良好高原作戰能力，被指可抗衡印度裝備的美製直升機。

報道稱，國營的俄羅斯技術集團旗下俄羅斯直升機公司，去年與中國簽訂直升機供應合同，提供包括68架米171直升機（含升級的米171E）、18架米171Sh運輸直升機，14架配備VK-2500引擎的米171直升機，以及21架安薩特輕型直升機。

米171Sh直升機裝備了與俄製卡52和米28武裝直升機相同的K-2500引擎，該機可以執行多種任務，包括空運突擊部隊、運送貨物、為部隊提供火力支援、空對地攻擊、運送士兵和傷員，以及戰鬥搜索與救援等。

自拉達克地區加勒萬河谷衝突發生以來，中印邊境實控線地區形勢持續緊張，兩國軍隊亦已為即將到來的冬季做好準備，包括中國官媒早前報道，解放軍已在高原部署了最新的「15式」坦克，準備對抗印方部署於當地的T90和T72坦克。報道指，俄製直升機在戰鬥中有着令人難以置信的生存能力，甚至比美製直升機優勝，正好彌補華製直升機在這方面的不足。

為拉攏印度聯手抗中，美國國務卿蓬佩奧與防長埃斯珀周一（26日）起前往印度訪問，雙方其後簽署軍事協議。周二上午，蓬佩奧更前往印度國家戰爭紀念碑獻花圈，向最近在加勒萬河谷失去生命的士兵致敬。他強調，當印度面臨主權和自由威脅的時候，美國將與印度站在一起。