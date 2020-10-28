蓬佩奧轉抵斯里蘭卡　批中共是掠奪者

美國國務卿蓬佩奧繼續亞洲4國訪問行程，周二（27日）晚由印度轉抵斯里蘭卡。他翌日與斯里蘭卡外長會面後，形容中共是掠奪者，為當地帶來差勁的交易，並作出侵犯主權和違法行為，而美國則是斯里蘭卡的朋友和夥伴。

斯里蘭卡外長古納瓦德納未有正面回應蓬佩奧的主張，只表示斯里蘭卡是中立的國家，願意與所有友好的國家合作，希望與美國以及其他國家夥伴保持關係。中國駐斯里蘭卡大使館日前發聲明，批評蓬佩奧挑撥和干涉中斯關係，又指蓬佩奧只在當地逗留24小時，卻為當地帶來重大的物流負擔，質疑這是否有利當地疫情防控和符合人民利益。

有報道指斯里蘭卡總統戈塔巴雅．拉賈帕克薩上月尋求再向中國借款7億美元（約54.6億港元），北京政府本月初宣布無償向斯里蘭卡提供9千萬美元（約7億港元），協助發展農村。美國政府批評中國資助的計劃會令斯里蘭卡陷入財困。

在北京，外交部發言人汪文斌周三（28日）回應，指是蓬佩奧謊言的陳詞濫調，他把民眾滿意度高達93%的中國政府說成是暴政，把138個國家和30個國際組織同中國開展共建「一帶一路」合作歪曲為掠奪，把14億中國人民謀求和平發展的民族復興污蔑為威脅。實質是想讓中國倒退到貧窮、落後的時代，讓世界再墜入對抗、分裂的深淵。汪文斌說，蓬佩奧抹殺不了中國堅持和平發展、合作共贏的事實，也阻擋不了中國實現民族復興的大勢。

汪文斌又批評，美國強迫中小國家選邊站隊，中國和斯里蘭卡是傳統友好鄰邦，兩國一直基於和平共處五項原則，發展彼此關係，給中斯人民帶來了實實在在的利益，是任何人試圖歪曲、抹黑所動搖不了。中國將繼續與斯里蘭卡深化關係。