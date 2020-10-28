五通橋區化工廠兩月內兩洩毒氣　30萬居民逃亡

四川省樂山市五通橋區，兩個月內發生2次化工廠洩漏有毒氣體事件，更曾傳出工廠會爆炸，導致30萬民眾聞訊後緊急逃亡。雖然及後查明未有爆炸，但不少人仍心有餘悸。然而，當地在近日又再有廢棄廠房起火，升起大量黑煙，不少民眾再次撤離。兩宗事故令居民與化工廠的關係愈趨緊張。

內媒周三（28日）報道，五通橋區永祥路一家廢棄廠房在本月12日發生爆炸及冒出濃煙，更傳出刺鼻氣味，工人立即逃離現場。爆炸造成的黑色蘑菇雲，一度籠罩全區。民眾因害怕廠內洩漏毒氣而紛紛逃跑。政府事後解釋，毒氣洩漏之說，均屬謠言。

其實當地居民早已對氣體洩漏見怪不怪，不少民眾透露當地化工廠經常傳出異味，令他們感到不適。早在今年8月20日，該區三大化工廠之一的永祥公司洩漏氣體，令全區被白霧籠罩。當地政府曾多次強調未發現洩漏等異常現象，及後在輿論壓力下，終於承認洩漏氯化氫氣體。

報道指，由於當地鹽滷、磷礦等資源豐富，吸引不少化工企業到五通橋區設廠。其中，牛華鎮就有村民在2013年時，因工作地點鄰近化工廠，而廠房持續毒氣外洩，令其吸入過量氯氣而中毒，至今留醫已逾7年。但當地政府多年來仍未能根治氣體洩漏的問題。