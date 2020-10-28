公寓租賃中介扣起租金　大批業主上門追討欠款

內地公寓租賃中介平台「城城找房」，近日傳出拖欠業主租金。其中，陝西西安分公司亦爆發違約潮，有租戶反映該公司負責人近日失去聯絡。有租戶稱向平台繳交租金後，業主卻數月無收到平台的租金，故需把房屋收回，引起糾紛。消息傳開後，業主和租客一同前往中介公司追討欠款，但辦公室已人去樓空。警方已介入調查，而城城找房仍未對客戶作出賠償。

有租戶周二（27日）向內媒反映，自己已繳交了半年租金，但城城找房的負責人並未將款項交付業主，令其慘遭迫遷，無家可歸。逾100名業主在同日下午前往中介公司總部，但他們發現辦公室內的物品已被清理乾淨，現場只餘下一名工作人員，負責維持秩序。另一名業主指出，這是一個典型的中介騙局。因為租戶需一次性繳納一年的租金，但平台卻按月交付給業主，而剩餘資金去向則無人知曉。

城城找房及後為對客戶造成損失致歉，表示公司目前出現經營困難，但強調沒有出現夾帶私逃、惡意破產的行為，承諾將會嚴格履行合約。

資料顯示，城城找房隸屬於城城不動產管理公司，總部設在西安，在北京、上海、深圳、重慶等100多個城市擁有分公司，房源超過6萬間。