新冠肺炎：喀什23無症狀感染者轉確診　扶貧工廠爆疫情

內地周四（29）公布新增47宗新冠肺炎確診病例，除新疆喀什再多23宗本地個案，其餘均為境外輸入。截至周四凌晨零時，新疆現有確診個案45宗，全部為早前無症狀感染者轉確診，現有無症狀感染個案138宗，均來自喀什疏附縣。官方稱，疏附縣的疫情主要與當地一間有扶貧性質的工廠有關。

新疆維吾爾自治區政府新聞辦公室在周三（28日）記者會上稱，這次疏附縣疫情與疏附縣站敏鄉三村一家工廠關聯度較高。站敏鄉三村人多地少，自然環境惡劣。為助村民就業，當地政府和有關部門扶持三村村民私人合作投資，成立了該服裝加工廠，該廠員工主要來自站敏鄉及其相鄰的吾庫薩克鎮等周邊鄉鎮。涉事工廠佔地20畝，有2個生產車間、約1,300平方米，現有工人252人，主要從事服裝加工和銷售，以製作休閒、運動服等為主。

疫情發生後，當地疾控部門第一時間對工廠相關場所實行封閉管理，並對所有員工開展核酸檢測，將受感染的員工送到定點醫院接受醫學觀察，對密接和次密接者進行集中醫學觀察。另相關部門亦對廠區環境進行消毒，每天進行環境採樣，以防病毒擴散。

除喀什的本地疫情，周三單日新增的24宗輸入個案分別來自內蒙古、上海、廣東、天津、江蘇、北京、福建和陝西；全國新增境外輸入無症狀感染個案16宗。至今內地累計85,915人確診，當中4,634人病亡。