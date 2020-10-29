兩美國NGO在台設辦事處 曾捲香港修例風波遭北京制裁

美國國際民主協會（下）的經費是來自美國國家民主基金會（上）。

美國非政府組織（NGO）美國國際民主協會和國際共和研究所，周四（29日）宣布將在台灣成立辦公室，加強與台灣各界的合作夥伴關係，並強化亞洲民主力量網絡。上述兩個NGO去年12月因被指在香港修例風波中表現惡劣，而遭北京當局制裁。

台灣駐美國代表蕭美琴在Twitter表示，樂見美國不分黨派國際機構在台設立據點，同步展現對台灣民主的重視與肯定，未來除加強台美雙方公民社會的連結，也呈現台灣民主的價值，共同推動區域合作。

台外交部發言人歐江安則表示，上述機構均有參加周三（27日）舉辦的第二屆台美印太民主治理諮商會，對於兩個機構來台設立辦公室的意願，台灣樂觀其成也歡迎。

美國國際民主協會和國際共和研究所均於1983年成立，為非牟利、無黨派組織，其經費來自美國國家民主基金會，而該基會主要的活動資金則來自美國國會的年度撥款，因此受美國國會監督。

美國總統特朗普去年11月簽署《香港人權與民主法案》，中國大陸外交部批評嚴重干涉內政，違反國際法和國際關係基本準則，決定向包括上述兩機構在內的6個美國非政府組織實施制裁。