新冠肺炎：台增3宗輸入確診　連續200日零本地個案

莊人祥手上紙牌寫上台灣零本地個案的連續日數。

台灣周四（29日）新增3宗新冠肺炎境外輸入確診病例，但流行疫情指揮中心發言人莊人祥在當日記者會上表示，自今年4月13日以來，當地已連續200日沒有本土個案。

流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入確診病例分別來自菲律賓、美國和印尼。其中一名30多歲台灣男，去年12月到菲律賓工作，今年10月14日起陸續出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、腹瀉、全身痠痛及倦怠等症狀，自行服藥後症狀改善。該男子周日（25日）返台時於機場採檢結果無感染，翌日因出現咳嗽伴隨胸痛、全身痠痛，經檢查顯示有肺炎，再次採檢後周四確診。

另一60多歲長期居住美國的台灣婦女，去年11月離台赴美，10月15日與友人聚餐，其中2名友人確診，因此台婦於上周二（20日）曾於美國當地接受核酸檢驗結果無感染。她於周一（26日）自美國乘機回台時，中途出現輕微咳嗽及流鼻水症狀，周二（27日）入境後於機場採檢，並於周四確診。

最後一名20多歲印尼女性，本月15日赴台工作，入境後集中隔離至今無疑似症狀，周三（28日）隔離期滿前再接受採檢，結果顯示受感染，被列作無症狀感染者。