中國國防部：海軍陸戰隊聚焦練兵備戰　提升作戰能力

中國國防部周四（29日）舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙表示，海軍陸戰隊將重點聚焦練兵備戰，加快提升作戰能力。

吳謙指出，海軍陸戰隊有三大任務，一是理清目標、方向、路徑、重點，加強全維全域、海上海外力量運用等方面研究探索；二是提升聯合登陸作戰核心能力，從難從嚴鍛煉部隊；三是加強與其他軍種部隊協同配合，深度融入聯合作戰體系。海軍陸戰隊是2017年組建的一支兩棲作戰部隊。

有記者問及解放軍近日對台部署，吳謙稱軍事機密不便透露，但強調解放軍捍衞國家主權和領土完整、挫敗任何形式「台獨」分裂勢力的能力始終都在，意志堅定不移，並稱以武謀「獨」是死路一條。

此外，加拿大海軍導彈護衞艦在中國十一假期期間航行通過台灣海峽。吳謙證實，中方認為此舉具有挑釁性，已就事件向加拿大提出嚴正交涉。美印舉行第三次「2+2」部長級對話會，吳回應，所謂美盟體系，體現出過時的冷戰思維和零和博弈理念，中方一向反對。有報道稱美方將使用MQ9無人機襲擊南海島礁，以製造「十月驚奇」，吳謙指美方已向中方澄清報道不實。

吳謙又回應美國渲染中國威脅，他指這已成為美國國防部爭取國防預算的一個拙劣藉口。他又提到，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方願意繼續秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，推動雙方關係發展，望美方相向而行，減少敵意。中美將於11月中旬開展2020年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動。