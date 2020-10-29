台軍5年6次空難奪15命　最高軍階為參謀總長

台灣的空軍一架F5E戰機周四（29日）訓練時失事墮海，朱姓上尉機師身亡。連同這次事故在內，台軍過去5年共發生6宗事故，共造成15人死亡。台國安局長邱國上午前往立法院，出席外交及國防委員會會議時被問此事一度哽咽，指出台軍面臨很大難處，惟網民對此不賣帳。

2015年AT3教練機失蹤

空軍官校一架AT3型教練機於9月22日，在台灣中部空域進行訓練時失蹤，5日後找回飛機殘骸，並在機艙發現2名機師遺體。

2017年幻影戰機失蹤

空軍上尉何子雨於11月7日駕駛幻影戰機執行夜間任務時，飛機光點突然從雷達上消失。一年後，軍方終於在飛機光點消失位置附近找回戰機碎片。何子雨因公失蹤半年後按程序宣告死亡，之後追晉少校軍階。

2018年F16戰機墜毀

空軍一架F16戰鬥機於6月4日進行漢光34號演習期間，突然從雷達上消失，同日確認於基隆粗坑附近山區墜毀，機師吳彥霆少校殉職，疑似飛機殘骸其後被發現。

2020年UH60M黑鷹直升機墜毀

空軍一架UH60M黑鷹直升機於1月2日，載着多名軍方將領準前前往宜蘭東澳慰問士兵，卻在新北、宜蘭交界山區墜毀。當時機上包括乘客和機師共13人，當中8人死亡，包括時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將，以及國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等。沈一鳴亦成為台灣史上因公殉職的最高軍階將令。

2020年OH58D聯合操演墜機

台軍一架OH58D戰搜直升機於7月17日參與國軍漢光36號演習任務完成後返航，起飛後發現引擎轉速過慢，啟動迫降程序最後墜落於新竹機場，造成正副機師簡任專少校和高嘉隆上尉死亡。