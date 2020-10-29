旅遊巴落斜失控撞毀圍牆　翻落民居後院13人傷

甘肅省慶陽市環縣境內周三（28日）發生交通事故。一輛合共載了30人的旅遊巴從山路跌落民居後園，消防、警員接報到場，救出車上所有人。涉事旅遊巴損毀嚴重，但奇迹地僅13人受傷，沒有人死亡。

當日上午11時許，一輛隸屬合水縣交通運輸公司的旅遊巴，在環縣環城鎮城東塬村落斜轉彎時疑失控，衝落路旁護土牆，然後撞毀一戶農家的圍牆，再翻落農家的後園中。從農家後園閉路電視畫面可見，旅遊巴撞毀圍牆並掉落後園後頓時沙塵滾滾，住在農家的人聽到動靜立即趕來，頓時被眼前景象嚇了一跳。

而旅遊巴墮地後，車身變形，很多車窗玻璃也被震碎，有未受傷的乘客先自行爬出車外，再協助其他被困的乘客逃生。其後當地消防和交警等部門人員也趕到現場進行救援。

涉事旅遊巴荷載35人，事發時實載30人，車上乘客是合水縣一個農業觀賞團。環縣公安事後發通報稱，事故中3人傷勢較重，但無生命危險，其餘10人僅受輕傷或微傷，15人無發現任何傷勢或症狀，但為安全起見留院觀察；另2人無受傷。事後所有傷者均已送院接受治療，旅遊巴司機則接受調查。