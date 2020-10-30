國新辦：內地5歲以下兒童　HBV感染率降至1%

國新辦就「十三五」衞生健康改革發展情況，在周三（28日）舉行發布會。當中提到中國肺結核報告發病率，由2015年的0.0634%（即每10萬人有63.4人發病），降至2019年的0.0556%。而5歲以下兒童乙型肝炎病毒（HBV）感染率降至1%以下，被世界衞生組織（WHO）譽為發展中國家典範。

據內地醫療機構統計資料顯示，2018年中國乙型肝炎發病數999,985宗，2019年發病數1,002,292宗，比前一年增加2,307宗，同比增長0.23%。而自2014年起，國內乙型肝炎死亡人數緩慢增加，由2018年的413人至2019年的447人。

雖然發病率及死亡人數增加，但5歲以下兒童的發病率有所下降。自WHO在1997年推薦所有國家將乙肝疫苗納入國家計劃免疫體系後，全球5歲以下兒童的乙肝患病率下降，至2017年已降低至0.8%。而中國亦取得顯著成效，由2006年一般人群感染率7.18%，降至2020年5%左右，反映乙肝流行率連年下降。

另會上又提到，中國城鄉居民健康水平持續提高，人均預期壽命每4年增加一歲。數據顯示，從2015年到2019年底，中國居民人均預期壽命從76.3歲提高到77.3歲。