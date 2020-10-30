孟晚舟引渡案　指控美誤導加國政府證據納入聆訊

中國科技巨企華為太子女孟晚舟引渡案新一輪聆訊，周四（29日）第4日在加拿大卑詩省最高法院進行。辯方上月以美方誤導加拿大政府為由，要求中止引渡程序。法官赫爾姆斯就此部分作出裁決，容許孟晚舟一方指控美國誤導加拿大政府的證據，納入在明年2月有關美加有否濫用司法程序的聆訊中，但不足以裁定終止聆訊。華為形容為「重大勝利」。

辯方繼續盤問在前一天已作供的加拿大邊境服務局（CBSA）人員柯克蘭（Scott Kirkland）。柯克蘭在前一天作供時稱，他相信孟晚舟可能被懷疑從事間諜活動，他亦承認在孟晚舟抵埗當日，得知孟晚舟是「大人物」後，曾經擔心CBSA盤問孟晚舟，而非讓加拿皇家騎警（RCMP）立刻逮捕，可能會影響孟晚舟的權利，並因此引起訴訟，是以他曾向同事提出不審問孟晚舟，直接將交給RCMP就好，但最後CBSA沒有這樣做。柯克蘭也承認，自己弄丟了孟晚舟電子設備的密碼，最後將密碼誤傳給了RCMP，他承認這情形違反了加拿大的隱私法。

在周四的聆訊中，柯克蘭接受辯方律師達克特（Mona Duckett）盤問承認，沒有應拘捕令的要求立刻逮捕孟晚舟可能侵犯了她的權利，他亦承認，孟晚舟被CBSA盤問時沒有被告知拘捕令的存在。

柯克蘭又承認，對孟晚舟可能從事間諜活動及威脅國家安全的關注，是來自他自己在網上搜尋和他個人的認知；他同意辯方律師的講法，CBSA對孟晚舟的盤問，並不是要找證據去支持孟晚舟會威脅到國家安全。