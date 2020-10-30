長榮爭產案張國煒獲判繼承遺產　大房三子張國政不服上訴

台灣長榮集團已故總裁張榮發在2016年去世後，遺囑指定四子張國煒接任總裁及繼承遺產；但張榮發三子張國政提出遺囑無效訴訟，致長榮家族陷入爭產風波。台北地方法院今年初判決遺囑有效、張國煒勝訴後，張國政不服提出上訴；案件周四（29日）在高等法院開庭審理，但因涉及家事處理程序，法官諭知不開放旁聽。

張國政在2017年提告，他主張父親製作遺囑時，無法表達自我意思、遺囑不是由當事人親自簽名、未有兩名以上見證人等原因下，不具法律效力。惟台北地院家事法庭在今年3月判決，指經調查局鑑定後，認定遺囑上的筆迹為張榮發親自簽署，且文件上亦有公證人在場，故認定遺囑有效，判張國政敗訴，案件仍可上訴。

據台媒報道，張國煒在2016年自行宣布及依照父親遺囑，接任長榮總裁兼長榮航空董事長，但因與大房兄長之間的遺產爭議而出現變化，同年2月及3月分別被解除上述職務。惟他事後籌資創辦星宇航空，至2018年5月成立，今年1月首飛。據台媒預計，若張榮發遺產由張國煒繼承，估計後者可獲140億元新台幣（約36.4億港元）遺產。

繼張國煒離開長榮集團後，長榮亦爆發經營權之爭。張榮發基金會董事長鍾德美日前向法院提出聲請，推薦包括教育界、文教界在內的7名公益人士，擔任基金會臨時董事，並於本月7日獲台北地院全數裁准。有外界分析，由於鍾是長榮長子張國華的老臣，因此裁定形同張國華將實質掌控長榮集團。