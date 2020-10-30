員工自摑培訓惹關注　涉事家具廠致歉

廣東東莞一間家具廠，近日被內媒揭發在培訓期間逼員工自摑，引起社會關注。涉事企業事後聲明，有關培訓屬自願報名，但個別行為並不屬於考核內容，就影片過激行為及不良影響致歉，會與負責人嚴肅處理；另東莞市人力資源和社會保障局周三（28日）亦表示已介入調查。

據此前報道，培訓片段發生於東莞市大嶺山鎮、一間名為「美得麗」的家具廠內，員工跪地自摑，情緒激昂，更有男子脫去上衣，邊喊口號邊雙手拍地。該廠負責人事後接受內媒採訪時，指培訓是激發員工們最巔峰的狀態，又稱「他們是自願的」。而該廠品牌經理亦承認，培訓活動是公司聘請第三方機構，針對他們最優秀的經銷商跟店員進行培訓。

然而，有關片段在網上流傳後，引來網民連番質疑，「不是巔峰，是癲瘋」、「究竟是培訓，還是洗腦」；同時有網民表示，此類營銷培訓所提倡的狼性文化，不值得提倡。

針對此事，內媒記者近日多次聯繫該工廠，卻始終無人接聽。至周三下午，東莞市人力資源和社會保障局的工作人員透露，目前已就影片反映情況介入調查，包括培訓內容是否存在或涉及違規勞動關係違規等問題，待調查清楚後將進一步通報。