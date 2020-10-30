外籍女大生遭殺害棄屍　台警逮捕犯案男子

台灣台南市一名24歲的馬來西亞籍鍾姓女大學生，周三（28日）晚從學校返回宿舍途中失去聯絡。警方接獲其室友報案後，經調閱閉路電視後發現梁姓男子行迹可疑，他周四（29日）被捕後坦承行兇。警方同晚在高雄阿蓮區一偏僻山溝發現鍾女屍體，梁男目前正接受偵訊釐清案情。

警方表示，周三晚獲報後已立即成立專案小組，前往失蹤地點調查，卻在台鐵站附近的地下隧道發現死者鞋子，研判其遭人強行帶走，遂調閱沿路閉路電視，發現一客貨車曾在附近遊蕩，行迹可疑，遂請示檢察官聲請逮捕令後，翌日下午拘捕車主梁男。

警方事後在梁男車上發現血漬，並查獲一袋裝滿內衣褲的袋子，隨即將他帶回分局偵訊。梁起初辯稱是「女學生被我嚇跑了」，經警方持續追問，至傍晚9時許才坦承勒斃鍾女。警方隨後亦在阿蓮區發現死者遺體，其全身赤裸僅剩內褲，脖子上仍套着梁男犯案的麻繩。

經了解，梁男與死者並不認識，前者當晚尋找落單女子，看見鍾女路過時，就持麻繩從後方勒住其頸部，並拖回車上。但疑因用力過猛，鍾女上車時已無呼吸心跳。梁男事竟脫去其衣物，並將屍體棄置大岡山邊坡。