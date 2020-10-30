男子虐貓致死惹民憤　網民起底寄花圈壽衣

山西太原市一名劉姓男子，早前用滾水淋懷孕母貓，導致4隻貓寶寶胎死腹中，母貓搶救不治。事件引起民憤，網民「起底」虐貓男子得悉其臨汾市的老家地址後，不斷寄去花圈、壽衣等。惟上址只有劉男75歲的爺爺嫲嫲住，有律師表示，民眾憤怒的心情可理解，但以上舉動均是一種恐嚇行為，涉嫌違法。

據當地傳媒報道，劉男是太原市保安服務有限公司的一名員工，當日下班後逗玩自養貓時，被貓抓傷，遂做出以上不理智的行為。事發後，該公司調查核實後，開除劉男；另及時與太原市動物保護協會聯絡，交納5000元人民幣（約5850港元）用於貓的後續治療，惟後者搶救2天後不治。

虐貓事件發生後，有網民在愛貓人士的群組內，分享劉男個人信息，更網購花圈、壽衣等物品，寄去其老家。有網店一夜之間更收到200多個訂單，但因店主察覺異常，遂勸退部分客戶。

有內地律師表示，可以理解大家對劉男的怒意，但因當事人在外地工作，其老家只有年老的爺爺嫲嫲居住，寄出上述喪葬用品都是恐嚇行為。而網民「起底」的做法亦是侵犯了公民的個人隱私，勸喻大家理智、冷靜，等待相關法律出台後，再去追究當事人的責任。