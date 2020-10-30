為特大黑社會組織充當保護傘　兩官員獲刑逾10年

廣西防城港市公安局前副局長桂寶東、市監察局前局長姚佩衡，二人涉嫌受賄、包庇、縱容陳基福等51人黑社會組織犯罪，充當保護傘一案，周四（29日）在桂林市中級人民法院公開宣判。桂、姚二人分別被判處11年及12年半有期徒刑，分別被罰款30萬元及50萬元（人民幣，下同，約35萬港元及58萬港元）；而該案首腦陳基福則被判處無期徒刑。

法院審理查明，陳基福等人在1995年至1996年，通過敢打敢殺，兩次行兇傷人未被處理，在東興市江平鎮樹立惡名。1997年至1999年初，陳糾集人員高利放貸、非法討債、出海搶劫，壟斷當地海鮮市場牟取非法利益，初步形成以其為首的黑社會性質組織。至2008年，他保持骨幹成員並不斷招募新人，在江平鎮及東興市區大肆走私，並實施槍擊競爭對手、尋釁滋事、故意傷害等違法犯罪活動，確立以走私獲利為組織的核心利益。

陳在2008年刑滿釋放後，至2019年6月繼續壯大組織，在東興市及周邊地區以黑護私，以私養黑，實施暴力抗法搶劫、敲詐勒索、非法拘禁等一系列違法犯罪活動，並成立多家實體公司掩飾、隱瞞組織利益來源並實施各種經濟犯罪活動，攫取巨額非法財富，同時大肆行賄國家工作人員尋求非法保護。該組織稱霸一方、爭奪地盤存續長達20多年，對東興市區域及該市的走私領域形成非法控制或重大影響。

惟桂寶東在2010年至2016年期間，以職務便利為他人謀取利益，非法收受財物共計人民幣267萬元（約312萬港元）。他在明知陳等人長期從事走私違法犯罪活動，仍多次收受其給予的好處費，包庇、縱容該其黑社會性質組織進行走私等違法犯罪活動，致使該組織攫取大量經濟利益。

而姚佩衡則在2010年底至2019年，利用職務便利，通過其他國家工作人員為他人謀取不正當利益，非法收受財物共計539萬元（約630萬港元）。並在明知陳長期從事團夥走私活動，仍多次接受其宴請，及後幫助陳的成員在涉嫌犯罪被提起公訴的案件，與辦案人員「打招呼」，為判處緩刑提供便利。

法院審理後認為，桂、姚兩人的行為已構成受賄罪、包庇、縱容黑社會性質組織罪，並作出上述判決。而陳基福等51人的行為分別構成組織、領導、參加黑社會性質組織罪、搶劫罪、敲詐勒索罪、非法拘禁罪、走私普通貨物罪、走私國家禁止進出口的貨物罪等，遂根據各被告人的罪行、情節及社會危害程度，依法對判處陳無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產，罰金1,825萬元（2,135萬港元）。另50名被告分別被判處一年至20年不等的有期徒刑，並處沒收個人全部財產或罰金。