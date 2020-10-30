幼稚園讓孩子學「敬酒」惹爭議　網民斥：太早學

學生端起碗「舉杯敬酒」，有老師在現場示範。

內地有網民近日反映，貴州省黔東南雷山縣示範性幼兒園在舉辦活動時，老師讓孩子端起碗「舉杯敬酒」，事件引起關注。縣教育局辦公室一名工作人員周四（29日）回應，前述活動目的是讓孩子體驗「苗年節」，讓他們知道民族特色。惟有網民表示：「太早讓小朋友了解敬酒文化」。

涉事活動在上周五（23日）舉辦，網傳圖片顯示，多名孩子坐在餐桌兩旁，其中男孩並排坐在一排，女孩也並排坐着。男生穿着黑色民族服飾，女生則穿各色花紋的民族服飾，並戴有各樣頭飾。圖中小孩都端起碗「舉杯敬酒」，有老師在現場示範，餐桌上均擺有豐富的食物。

上述工作人員表示，每年10月至11月，個別幼稚園都會舉行「苗年節」的慶祝活動；針對網民質疑給孩子喝酒一事，他解釋碗中液體不是酒，「是白開水」，即凍滾水、食用水。並強調「敬酒」的動作是為了表示對長輩、朋友的尊重，是傳統習俗的一部分，是想讓孩子們感受傳統文化的氛圍。

惟讓孩子體會「敬酒」一事，卻意外地引起網民批評，「即使是假酒，還是不支持小朋友了解酒」、「小小的就教喝酒，長大了就不得了」、「全世界唯一喝酒的幼兒園」、「不要讓小孩太早了解社會，敬酒是對領導才用的」。