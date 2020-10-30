新冠肺炎：內地增24宗境外輸入　山東一宗本土感染

國家衞健委周五（30日）通報稱，截至當日凌晨，內地新增25宗新冠肺炎確診病例，其中24宗為境外輸入，山東新增一宗本土感染病例，無新增死亡病例。目前累計85,940宗確診，其中4634人死亡。山東一名醫院護士在隔離病房工作後確診，她在病房中意外暴露造成偶發感染，排除社區傳播的風險。

國家衞健委表示，新增境外輸入確診病例分別為上海13宗，福建4宗，天津、廣東和四川2宗，雲南1宗，另新增53名無症狀感染者。目前仍有339名患者需留院治療，其中7人為重症病例。山東青島市一名34歲賈姓女子在接收新冠肺炎患者的市胸科醫院隔離病房工作，於本月18日前多次核酸檢測均顯示沒感染，隨後進入隔離病房工作，直到周四（29日）檢測確診。

青島市衞健委通報稱，賈女在隔離封閉狀態下工作和生活，與外界沒有接觸，已排查相關密切接觸者，均沒受感染。通報指，經專家調查後，認為賈女在病房工作時意外暴露感染，未發現醫院在制度管理上存在漏洞。另外，山東省乳山市防疫部門，周四在進口冷凍豬肉製品和外包裝中發現病毒，目前已封存產品和車輛和消毒環境，集中隔離密切接觸者，經檢測未發現受感染。

廣東衞健委周五通報稱，省內確診病例為廣州報告，分別來自柬埔寨和畿內亞。另新增20名境外輸入無症狀感染者，分別來自伊拉克、印度、哈薩克等地，患者在入境口岸或隔離點被發現，入境後即被隔離觀察。