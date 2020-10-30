內地持續管控地下教會　多名牧師遭帶走起訴

內地持續加強對地下教會的管控，繼四川成都秋雨聖約教會牧師王怡去年因煽動顛覆國家政權、非法經營等罪被判刑，近日再傳警員持槍強行闖入信徒的寓所，而教會長老李英強早前被帶走後獲釋，目前遭軟禁。另貴州和湖南也分別有教會牧師被帶走和起訴。

外媒引述消息指，當日警員持槍闖入一名教會信徒的寓所，命令各人交出身份證，並配合拍照。而在約兩星期前，教會長老李英強因涉嫌尋釁滋事遭公安扣查，同日獲釋後，有警員在其住所樓下建了一間小屋輪流值班監視，情況如同軟禁。

除李英強外，教會內另外至少4名長老和信徒，近一個月也被當局強制傳喚。教會周日進行的崇拜活動屢遭警方上門滋擾，理由是信眾不准參加已經被取締的非法宗教活動。

貴州貴陽市恩光教會牧師吳學超與妻子楊維，周日（25日）遭身份不明人士帶走。同日該教會團契傳道人戴延坤與信徒舉行崇拜時，遭警員到場傳喚至派出所，當晚戴延坤被帶走。

湖南張家界慈利縣伯特利教會始創人趙懷國牧師，今年3月因涉嫌煽動顛覆國家政權罪被國安拘捕，案件本月13日在張家界市法院開審。趙被指使用翻牆軟件瀏覽境外網站有關新冠疫情的報道，將翻牆軟件推薦給教會信徒，並發表嘲諷政府的打油詩和轉發有關新冠疫情的文字，嚴重危害國家安全，因此建議判刑18個月。