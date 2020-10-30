中泰簽訂價值506億泰銖鐵路合約　料2025年完工

中國與泰國近日簽訂一份價值約506億泰銖（約126億港元）的鐵路合作項目。簽約儀式周三（28日）在泰國總理府舉行，該國總理帕拉育在儀式上表示，該項目落成後將成為泰國重要的經濟發展動力，鐵路是重要的戰略資產，可以提高泰國競爭力並發展鐵路沿線城市。報道稱，該項目料於2025年完工。

據中國駐泰國大使館網站介紹，這次合約簽署雙方為中國鐵路國際有限公司、中國鐵路設計集團有限公司聯合體，以及泰國國家鐵路局。合約項目主要包括曼谷—呵叻段軌道、四電系統、機車車輛的採購、安裝和調試以及相關培訓工作。中泰鐵路於2017年開工建設一期項目，目前線下土建工程建設進展順利。

泰媒報道指，該鐵路全長253公里，項目涉及14份合約，總建設費用達1,790億泰銖（約445億港元），將全部由泰國政府承擔。鐵路落成後將設6個車站，分別為挽賜、廊曼、大城、沙拉武里衝、呵叻，最高時速估計達每小時250公里，目前首段3.5公里（剛東—邦亞速）的工程經已完成。

儀式舉行當日，中國駐泰國大使館臨時代辦楊欣受中國國家發展改革委委託，與泰國交通部長薩撒揚共同見證合約簽署，帕拉育、泰國副總理阿努廷、財政部長阿空等均有出席。薩撒揚早前表示，該項目落成後，將可提升泰國的基礎設施和交通運輸水平，有助於推動泰國成為東盟運輸和物流樞紐，帶動鐵路沿線地區的貿易、投資和旅遊發展。