婁底市販運毒品案一審宣判　7人判死5人緩刑

湖南省婁底市中級人民法院周五（30日）對一宗販運毒品案一審宣判，案中2人被判死刑，5人判死刑緩刑，3人判無期徒刑，其餘10人判刑1年半至20年不等。

判決指，案中各被告自2016年下半年至2017年3月，分別單獨或夥同他人，以販賣為目的購入毒品後，運到不同地方再出售；有被告不但從事販賣毒品，更在賓館房間內容留他人吸毒；亦有被在知情的情況下，不但替毒販提供帳戶轉移資金，更以暴力、威脅方法阻礙交警員依法執行職務。案中所牽涉的毒品數量共達60多公斤，當中包括麻古。

湖南省婁底市中院以販賣及運輸毒品、容留他人吸毒、洗錢、妨害公務等罪對各人判刑。其中，被告楊琨、譚建軍因犯販賣、運輸毒品罪，同樣被判處死刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。另外被告李葉、陳珠寶、劉忠哲、楊建文、周再桃，分別因犯販賣及運輸毒品，被判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。被告人龔俊、譚飛明、唐滔，因犯販賣、運輸毒品罪，獲判無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘被告除遭判刑外，也分別被判沒收個人財產或罰款。而案中各人的違法所得均依法予以追繳、作案工具依法予以沒收。