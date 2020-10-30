女子接受美容療程被燙傷　要求退款2萬人民幣遭拒

廣東廣州市一名女子近日在美容院接受一項名叫「熱瑪吉」的療程時被燙傷，事後她發現該店並無相關療程的官方授權，於是要求美容院退回將近2萬元（人民幣，下同，約2.35萬港元）的費用。美容院負責人表示操作熱瑪吉毋須資格憑證，拒絕退還全款。女事主遂向天河區市監局投訴，當局目前已展開調查。

女事主小美（化名）接受內媒訪問表示，她在本月21日到美容院接受皮膚護理，當她到達店內後，店長和一名店員極力宣傳熱瑪吉，更聲稱功效顯著，客戶可享有價格優惠和分期付款等。小美指，自己當場就繳付了全額18,880元（約2.2萬港元）。在微信付款後，小美並未收到任何的單據，立即被安排接受療程。店員在沒有對她的膚質、體質進行詢問下，直接將麻藥敷在其臉上。小美接受療程期間，曾向店員透露出現不適，但未獲理會。

小美及後發現臉部出現紅腫，但店長卻解釋這是正常情況，更給了她一瓶凍乾粉及兩盒面膜，聲稱能補充臉部水分。但是，小美臉部開始出現明顯的燙傷疤痕。她聯繫美容院，店長承認操作失誤，表示願意私人賠償2000元（約2350港元），公司則退款5000元（約5877港元）。但店長就表明，不會向小美退還全款，還稱小美亦要就事件負責，因為她並沒有及時反饋情況。

市監局表示已經接獲相關投訴。經查後，發現涉事公司註冊地址與營業地址不符，將派執法人員到場核查，若存在違法行為，將依法嚴格查處。