知名作家控訴遭性騷擾　警方行政拘留涉事導演10日

內地知名編劇、作家昔央近日在微博發文，指早前獲導演韓濤邀請一同晚餐，惟期間被對方性騷擾，更遭強吻，她事後向警方報案處理。事件引發關注，直至周四（29日），昔央表示已收到山東萊蕪警方的通知，指決定行政拘留韓濤10日。

昔央表示，在上月25日晚，韓濤邀請她到韓濤美術館享用晚餐。但在進餐期間，韓曾兩次以敬酒的名義突然出現在其身後，並緊緊抱住她，強行親吻她的耳朵，「有一次還至把舌頭伸了進去」。昔央表示，為了躲避，她曾換了好幾次座位，但韓依舊未經允許多次對她進行摟抱。

昔央翌日就上述事情與韓溝通，希望對方就前述行為公開向她道歉。對方聲稱可調取閉路電視查看以證明其清白，惟他事後諸多推搪。昔央最後決定報警處理，並多次要求調看閉路電視，但一直未果，遂決定在微博發文，希望能求助在場朋友提供證詞。

據昔央在網上公開她與和韓濤聊天記錄的截圖中可以見到，韓對於自己的冒犯行為，稱之為「喝多了」，指自己只是擁抱昔央，並沒有親吻。在文中，韓濤也對擁抱昔央一事道歉。

韓濤曾在本月5日，就昔央舉報其猥褻一事發文，標題為「真相不容被騷擾」，他表示是女方主動加入晚餐聚會；又稱二人目前仍存在勞務糾紛，在合約存續期間，因為對方沒有按條約履行，所以沒有支付稿酬。他表示，黃瑛（昔央的真名）在公共輿論空間公開誹謗，嚴重影響其公司正常營運和家庭生活，將追究其法律責任，並適時公布當晚閉路電視的片段。

直至周四，昔央再度在微博發文，「導演韓濤猥褻事件後的第34天」，她表示已收到萊蕪警方的通知，決定以行政處罰拘留韓濤10日，執行期限為10月26日至11月5日。但她又反映，根據韓在朋友圈的活躍程度，「不知韓某是否有去接受行政拘留？」她又答謝網民的鼓勵和幫助，「接下來，我們一起監督猥褻犯韓濤接受行政拘留」。